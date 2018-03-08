حكم بالاعدام على شقيقة أبو عمر البغدادي

أعلنت محكمة عراقية اليوم انها حكمت بالاعدام شنقا على شقيقة ابو عمر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق الذي قتل عام 2010 بعد ادانتها في قضايا تتعلق بالارهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان لم يورد اسم المدانة:”ان محكمة الجنايات المركزية اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ابو عمر البغدادي على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب”.

واضاف :”ان المتهمة اعترفت بانتمائها الى التنظيمات الارهابية وانها كانت تقدم الدعم اللوجستي وتساعدهم في القيام باعمالهم الاجرامية وانها كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على افراد التنظيم في الموصل”.