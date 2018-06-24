حق العودة الفلسطينية..قضية حملها عداء سويدي في اثني عشر بلدا

هو بنجامين لادرا الناشط السويدي الذي يبلغ من العمر 25 عاما، والذي انطلق قبل احد عشر شهرا من مدينته غوتنبرغ السويدية في رحلة تبلغ مسافتها اربعة الاف وثمانمئة كيلومتر سيرا على الاقدام للوصول الى هدف بوصلته.. فلسطين..

خطوة الناشط السويدي الذي استقال من عمله من الصليب الاحمر للقيام بهذه الرحلة، تاتي لرفع الوعي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي..

ومن بيروت التي وصلها بعدما قطع اثني عشر بلدا ، يجهز لادرا نفسه للتوجه الى العاصمة الاردنية عمان تمهيدا لدخول الاراضي الفلسطينية المحتلة.

يهدف الناشط السويدي من خلال رحتله هذه إلى تعريف أكبر قدر من الناس الى ان وعد بلفور الذي مر عليه مئة عام لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحق عودته الى ارضه التي سلبت منه بالقوة.. وهو ينشر لهذه الغاية تفاصيل رحتله يومياً عبر حسابه على فيسبوك.

وقد لاقى لادرا تضامناً كبيراً من قبل مستخدمي مواقع التواصل في العالم، الذين حثّوه على الاستمرار، عبر وسم

تقرير:علاء سرحال

#WalkToPalestine