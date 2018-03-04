حقيبة يد من جلد التمساح والذهب بـ 380 ألف دولار

كسرت حقيبة يد مستعملة حاجز 380 ألف دولار (ما يوازي 279 ألف جنيه إسترليني)، وهي من إنتاج عام 2014، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يُمكن لهذا المبلغ شراء منزل في بريطانيا.

والحقيبة هي من ماركة «هرميز» ولونها أبيض، مصنوعة من جلد التمساح ومزيّنة بذهب أبيض عيار 18 قيراطاً وألماس.

وشركة «هرميز» فرنسية لتصنيع المنتجات الفاخرة، كما يسعى الأثرياء لاقتناء منتجاتها.

وبحسب «بي بي سي»، يعد ثمن تلك الحقيبة رقماً قياسياً في عالم حقائب اليد.

وعلى الرغم من سعر الحقيبة المرتفع، فإنها تعد نقطة في بحر سوق الحقائب الفاخرة.

ويعمد المشاهير من الفنانين وشخصيات تلفزيون الواقع إلى اقتناء الحقائب الثمينة.

وتعد الحقائب المعروضة من دار «هرميز» الفرنسية هي الأكثر رواجاً في سوق الحقائب الفاخرة.

وقد ارتفعت أسعار الحقائب من دار «هرميز» منذ أن استخدمتها غريس كيلي، زوجة أمير موناكو، في إخفاء حملها من المصورين، وقد حصلت الحقيبة وقتها على اسم «حقيبة كيلي» نجمة هوليوود السابقة.

وقفزت سوق حقائب اليد الفاخرة العالمية من 5 ملايين جنيه إسترليني في 2011، إلى 26 مليون جنيه إسترليني في 2016، وفقاً لدار «كريستي».

وتوفر تلك الأصول عائداً ضخماً قدّرها بنك الاستثمار «جيفريز» أنها تصل إلى 30 في المائة سنوياً.