حفل في روسيا من أجل قطر لتسليم راية تنظيم كأس العالم 2022

ذكرت وسائل اعلام روسية أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيسلم أمير دولة قطر ​تميم بن حمد​ آل ثاني راية استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، خلال لقائهما يوم الأحد المقبل .

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن محادثات بوتين مع آل ثاني سيسبقها حفل قصير لمراسم نقل رمزي إلى قطر استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي سيحضرها أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني انفانتينو .

ويقام نهائي كأس العالم الأاحد المقبل بين منتخبي كرواتيا وفرنسا .