الجيش اللبناني يستلم معدات عسكرية من إيطاليا

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة لواء الحرس الجمهوري، حفل تسلّم كمية من المعدات العسكرية المختلفة مقدمة من السلطات الإيطالية لمصلحة الجيش اللبناني، وذلك بحضور قائد اللواء العميد سليم خليل الفغالي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الإيطالي في لبنان السيد MASSIMO MAROTTI، على رأس وفد مرافق، الى جانب عدد من الضباط.

وقد ألقى السفير MAROTTI كلمة في المناسبة، أعرب فيها عن تقدير بلاده لجهود الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، مؤكداً عزمها على مواصلة التعاون العسكري في المرحلة المقبلة. من جهته، تلا العميد الفغالي كتاب شكر باسم العماد عون وسلّمه إلى السفير الإيطالي، كما قدّم له ولمدير شركة (CEIA) بالوكالة السيد GIOVANNI GIUSTINO درع الجيش التذكاري، عربون تقدير وامتنان.