حضور الحفلات الموسيقية يطيل عمر الإنسان

قالت دراسة جديدة إن الذهاب إلى الحفلات الموسيقية يطيل عمر الإنسان ويساعده على العيش لفترة أطول.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فإن الدراسة، التي أجراها عدد من الباحثين البريطانيين بجامعة غولدسميث، تؤكد أن حضور الحفلات الموسيقية بشكل منتظم يمكن أن يساعد في إطالة العمر الافتراضي للشخص.

وتقول الدراسة إن حضور الشخص لـ20 دقيقة من حفل موسيقي يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعور الشخص بالراحة والرفاهية بنسبة 21 في المائة.

واستنادا إلى بعض الأبحاث الأخرى التي تؤكد أن شعور الشخص بالرفاهية يضيف 9 سنوات إلى عمره، فقد توصل الباحثون القائمون على الدراسة لأن هناك صلة كبيرة بين حضور هذه الحفلات وإطالة عمر الإنسان.

وأجرى الباحثون اختبارات على مجموعة من الأشخاص، تضمنت اختبارات نفسية، واختبارات أخرى قاموا فيها بقياس معدل ضربات القلب أثناء حضور هؤلاء الأشخاص لحفل موسيقي، وكرروا هذه الاختبارات على أشخاص آخرين أثناء ممارستهم لليوغا أو رياضة المشي.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حضروا الحفل حققوا زيادة بنسبة 25 في المائة في مشاعر الرفاهية وتقدير الذات والثقة بالنفس والقرب من الآخرين، كما حققوا زيادة بنسبة 75 في المائة في القدرة على التحفيز الذهني.

ومن جهته، قال الدكتور باتريك فيغان، أحد القائمين على الدراسة: «تبحث دراستنا في التأثيرات العميقة للحفلات الموسيقية على صحة الإنسان وسعادته ورفاهيته»، مؤكدا أن هذه التأثيرات تحدث فقط مع الحضور المنتظم لتلك الحفلات.