حزب القوات يتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس

أعلن النائب جورج عقيص، من امام مبنى شورى الدولة، انه قدم طعنا بمرسوم التجنيس مع الزملاء باسم حزب “القوات اللبنانية” وكتلة “الجمهورية القوية” “لما تضمنه من مخالفات ومساس بالهوية اللبنانية”.

وقال: “موقفنا اليوم يتعلق بمسألة مبدئية متعلقة بالهوية والكيان اللبناني، ونعلن المضي حتى النهاية لابطال المرسوم برمته وليس فقط تصحيحه”.

واوضح ان “الطعن هو في مضمون مرسوم التجنيس الاخير وبالاسماء التي لا تستحق الجنسية اللبنانية، وهدفنا ابطاله نهائيا”.

وأكد ان “العلاقة بين “القوات” والعهد جيدة جدا”، وقال: “نحن نسلك اليوم مسارا وطنيا ودستوريا ونشدد على ان طعننا موجه لعمل حكومي كون الدستور يعطينا حق مراقبة الاعمال والطعن بها”.

وأعلن انه “لا يجوز ان تمنح الجنسية كهدية انماوفقا للقانون، ولمجلس شورى الدولة الكلمة الفصل”.