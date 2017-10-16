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أخر الأخبار
الحريري يلتقي في ايطاليا وفدا من تجمع سان ايجيديو ووفدا من تيار المستقبل
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يرد على حكومة كردستان: لسنا خونة
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حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يرد على حكومة كردستان: لسنا خونة
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يرد على حكومة كردستان: لسنا خونة
فى:
16 أكتوبر 2017, 14:01
فى:
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