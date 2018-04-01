حريق “مفتعل” يدمر مخازن إغاثة أممية في اليمن

شب حريقاً في ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، السبت، ما أسفر عن تدمير مخازن برنامج الأغذية العالمي كانت تحوي كميات من وقود الطهي والمواد الغذائية، وفق ما أفاد عمال في الميناء.

وقال موظف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: “أتى الحريق على كميات ضخمة من الوقود والمواد الغذائية”، مضيفاً أن “تحقيقاً سيفتح لمعرفة سببه”.

واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية بشدة، ما تعرضت له المخازن في محافظة الحديدة.

وطالب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والمدير القطري للبرنامج استفين اندرسون، بإجراء “تحقيق عادل ومحايد وعاجل، وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها في ما حدث”.

وكشفت مصادر يمنية لـ”الحدث” أن الحريق الكبير الذي التهم مخازن برنامج الغذاء العالمي “مفتعل من قبل قيادات حوثية للتغطية على عملية نهبها للمواد الإغاثية والإنسانية الموجودة داخله منذ أيام”.

وأكدت أن الحريق الذي اندلع في مخازن الإغاثة التابعة للغذاء العالمي جاء بعد تعرض المخازن لعمليات نهب واسعة خلال الأيام الماضية، تقف وراءها قيادات حوثية رفيعة”.

وذكرت المصادر أن هذه القيادات تاجرت بالمساعدات الإنسانية المنهوبة من المخازن في السوق المحلية.

وأضافت أن “حريق اليوم مفتعل لتغطية السرقة التي تعرضت لها المخازن، خاصة أن إجراءات الأمن والسلامة توليها المنظمات الأممية والدولية أهمية كبيرة خاصة في مخازنها”.

وأوضح شاهد عيان أن القيادات الحوثية التي تدير محافظة الحديدة تعاملت مع الحريق بعدم اكتراث، وتعمدت إبطاء إصدار الأوامر لسيارات الإطفاء بالتحرك، حيث وصلت الموقع بعدما التهمت النيران كل المخازن وما تبقى منها.