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حريق ضخم في مستشفى في تقسيم
حريق ضخم في مستشفى في تقسيم
فى:
5 أبريل 2018, 18:35
فى:
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,
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اندلع حريق كبير في مستشفى في تقسيم باسطنبول دون وقوع ضحايا.
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