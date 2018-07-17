حركة أمل: لن ننجر إلى ما يريده السيد من فتن في الساحة التي حمت لبنان

من مجلس النواب اراد النائب جميل السيد ان يفند الاسباب التي دفعته للتغريد عن من اسماهم شيعة الدولة برئاسة الرئيس نبيه بري، ومن المجلس دعا السيد بري لطرد شخص وصفه بالصغير.

سريعاً ردت حركة امل على السيد في بيان وفيه، من اجل الحقيقة قد يضطرنا مرة اخرى لتذكيره بتاريخه في رمي التهم وخلق القصص لبناء حيثية. ولكن لن ننجر الى ما يريده من فتن في الساحة التي حمت لبنان ووحدته.

فقط لمن يدعي الشرف العسكري نتحداه ان يقدم ما إختلقه من تهم وفبركات للنيابة العامة ليتبين الخيط الأبيض من حولنا من خيطه الأسود. هو وغيره يعرفون أن الكبار وحدهم من يعملون الى جانب الرئيس بري ولن يهزهم كلام يراد به باطل.

و على خلفية تغريدة السيد عن تقاضي البعض مبالغ مالية باهظة من أجل إدخال الضباط الى المدرسة الحربية، تقدم المحاميان حسن بزي وجاد طعمة بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم الرشوة والمس بهيبة المؤسسة العسكرية طالبين الاستماع الى إفادة الشاهد اللواء السيد حول المعلومات التي أدلى بها وإصدار الاستنابات اللازمة.

الى ذلك وجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي كتابا الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه اعتبار ما جاء في المؤتمر الصحافي للسيد بمثابة إخبار، و اجراء التعقبات سندا لاحكام المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وافراد في الاسلاك العسكرية كافة.