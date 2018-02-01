“حركة أمل” للمتضامنين: للتوقف عن أي تحرك في الشارع

صدر عن المكتب السياسي لحركة “أمل”، البيان الآتي :

“تشكر الحركة، كل الذين عبروا عن استنكارهم وتضامنهم بعد الكلام المسيء الذي صدر في حق دولة الرئيس نبيه بري . وهي اذ تؤكد ثقتها بوعي الناس والتزامهم بما يعزز الاستقرار والمصلحة الوطنية، تهيب بكل الذين تحركوا بشكل عفوي وغير منظم من خلال مسيرات سيارة أدت الى بعض الاشكالات التي لا تعكس صورة وموقف الحركة، ان يتوقفوا عن اي تحرك في الشارع لقطع الطريق، عمن يريد حرف النظر عن الموضوع الاساسي وضرب علاقات اللبنانيين مع بعضهم. وتطلب من جميع الحركيين على اختلاف مستوياتهم المساعدة على تطبيق هذا الامر”.