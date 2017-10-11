حراسة ليلية أمام مرفأ طرابلس لمنع الشاحنات الواردة من تركيا

عقدت هيئة الطوارئ لإنقاذ مدينة طرابلس وحراس المدينة إجتماعا طارئا وتقرر ما يلي: “يؤمن حراس المدينة حراسة ليلية أمام المرفأ لمنع الشاحنات من الانتقال إلى بيروت، إلى حين إلغاء القرار -الجائر القاضي بنقل جميع الارساليات الواردة من تركيا الى لبنان الى مرفأ بيروت…

تحيي الهيئة موقف الجيش اللبناني الذي رفض التدخل بناء لطلب الضابطة الجمركية، وذلك لتأمين انتقال الشاحنات بالقوة.

تؤيد الهيئة كل ما ذكر في بيان نقابة عمال مرفأ طرابلس، إلا أنها تتمنى على النقابة العودة عن إعلان الإضراب، لما يلحق ذلك من ضرر كبير بأعمال المرفأ، وهذا ما يسعى له أصحاب القرار الجائر، وقوى الفساد والمافيات التي تعمل على التعطيل الممنهج لمصالح طرابلس”.