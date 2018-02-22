حذف الرسائل على واتساب.. قد يورطك!

قبل بضعة أشهر، قدم واتساب ميزة لطالما انتظرها العديد من مستخدمي تطبيق التراسل الشهير، وهي القدرة على حذف الرسائل المحرجة التي أرسلت عن طريق الخطأ قبل أن تتلقاها الجهة التي أرسلت إليها.

ولكن يبدو أن الميزة لا تعمل دائما على النحو المنشود – خاصة عندما يكون شخص ما قد نقل بالفعل النص الذي تريد حذفه.

فلقد أجرة موقع Next web تجربة “متميزة”، ولاحظ أن الرسائل المقتبسة في دردشات المجموعة لا تزال تظهر في علامات الاقتباس حتى بعد محوها.

وبعد محاولة نفس الشيء في دردشة خاصة، اكتشف الموقع المذكور نفس النتائج.

لذا على ما يبدو أنه يجب على مستخدمي واتساب بكل الأحوال أن يحذروا لما يتفوهون به، خاصة مع أشخاص قد يتلقفون “الحديث” بسرعة، ويستخدمون “الاقتباسات”.

ولعل في الصورة أدناه ما يوضح المقصود، فعلى الرغم من حذف الرسالة، ظهر مضمونها عند الرد عليها عبر “الاقتباس” من قبل المتلقي على سبيل المثال!

يذكر أن واتساب كانت أعلنت سابقاً أنه يمكنك حذف الرسائل بعد سبع دقائق فقط من إرسالها – طالما أن كل من المرسل والمستلم يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق، إلا أن الغريب في الأمر أن التطبيق لم يذكر كيف تعمل تلك الميزة في حالات “الاقتباس”

كما يشار إلى أن الباحثين اكتشفوا أيضاً ثغرات أخرى في ميزة حذف الرسائل، حيث اكتشف أنه من الممكن استعادة الرسائل المحذوفة باتباع خطوات محددة.

المصدر: العربية