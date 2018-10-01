حبيش من جبال اكروم: سنعمل على تنفيذ المشاريع الانمائية فور تشكيل الحكومة

عقد لقاء تكريمي للنائب هادي حبيش تخلله مأدبة غداء في منطقة جبل اكروم- عكار، بدعوة من رئيس بلدية السهلة السابق عدنان الخطيب. حضر اللقاء منسق عام تيار المستقبل المحامي خالد طه، وعضو هيئة الاشراف والرقابة المهندس عصام عبد القادر، والشيخ زياد عدرة، وعدد من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين، ومخاتير حاليين وسابقين، ورجال دين.

عدره

بداية، تحدث الشيخ عدرة فقال: “إن هذا اللقاء الجميل الذي نعتبره لقاء أخوة ومحبة، دائما هذا الجبل الاشم يستقبل اخوته واهله واحبابه من كافة المناطق اللبنانية. نحن هنا في جبل اكروم نسعد بقدومكم الى هذه المنطقة، ارض شهداء الجيش اللبناني، ونتمنى ان يكون هذا البقاء مثالا يحتذى لجميع اللبنانيين ومن كافة الطوائف، حيث يضم كافة اطياف المجتمع اللبناني. ونتمنى ان تتشكل الحكومة قريبا ليعم الامن والسلام والانماء في ربوع هذا الوطن الحبيب.

الخطيب

ثم كانت كلمة لصاحب الدعوة الذي قال: “الشيخ هادي حبيش ليس ضيفا انما هو من اهل الدار وهو يعلم كم يحبه جبل اكروم وله فيه محبون واوفياء واصدقاء. كما نرحب بابن العم رجل الاعمال عماد الخطيب ابن بلدة شبعا العزيزة، نرحب فيه بين اهله واخوته، ونتمنى ان تكون الزيارة القادمة بمعية ومشاركة الشيخ سعد الحريري شخصيا، زيارة لأهله ومحبيه، ونتمنى ان تتكرر هذه الجمعة الطيبة دائما في عكار ليرى العالم اجمع محبة وعيش عكار الواحد والمشترك”.

وتوجه الخطيب بالتحية الى “الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير الذي له من اسمه نصيب فهو لواء للخير، ولقد وقف الى جانب قرانا في جبل اكروم فله منا كل التحية وكنا نتمنى ان يكون بيننا، لكن ظروفه حالت دون ذلك”.

طه

أما منسق عام تيار المستقبل فقال: “بالنسبة لي عندما ازور جبل اكروم فأنا ازور اهلي واخوتي، وان شاء الله نستطيع ان نكون عند حسن ظن اهلنا بنا وهذه الجمعة الطيبة وهذا اللقاء الطيب، ونبقى سوية باذن الله على خط تيار المستقبل ومن الداعمين لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، ونتمنى له التوفيق والعون من الله لتشكيل الحكومة العتيدة وان تذلل العقد التي يضعها البعض في وجه التأليف”.

عماد الخطيب

وشكر عماد الخطيب صاحب الدعوة على هذا اللقاء ناقلا تحيات اهل العرقوب وشبعا، داعيا الحاضرين الى زيارته “بمعية الشيخ هادي حبيش لنحظى بشرف استضافتكم وتكريمكم كما استضفتمونا”.

حبيش

وأخيرا تحدث حبيش فقال: “نشكر السيد عدنان الخطيب على هذه الدعوة الكريمة والجمعة الطيبة، واشكر حضوركم فردا فردا اخوة واهل عزيزين. واعتبر اكروم بلدتي واهلها اهلي. واسمحوا لي باسمكم ان ارحب بالسيد عماد الخطيب الذي شرفنا من الحدود اللبنانية مع فلسطين العزيزة الى حدودنا الشمالية، وهو بين اهله واخوته، وان شاء الله دائما نجتمع على المحبة والالفة مع الاصدقاء والمحبين. هذه هي عكار، الطبيعة الجميلة، وخاصة اننا اليوم في الطبيعة، ونتمنى في الجلسة المقبلة ان نحتفل واياكم بتشكيل الحكومة، لأن مناطقنا محرومة وهي بحاجة الى حكومة لتثمر مشاريع انمائية، ولتنفيذ ما وعد به الرئيس سعد الحريري اثناء زيارته لأكروم من مشاريع انمائية، ولتنطلق عجلة الانماء ابتداء من تشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني، لافتتاح مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات والذي سينقلنا نقلة نوعية فتصبح عكار على الخريطة العالمية، وتنفيذ الاوتستراد، بالاضافة الى عدد من المشاريع التي نعمل عليها نحن وزملاءنا النواب وتيار المستقبل”.

بعد اللقاء، قام النائب هادي حبيش والوفد المرافق بزيارة رئيس بلدية السهلة حسن الادرع، واطلعوا على المشاريع التي تنفذها البلدية في البلدة.