حبيش: التأخير في تشكيل الحكومة ما زال ضمن المهل المعقولة

التقى وفد من متطوعي الدفاع المدني النائب هادي حبيش في دارته في القبيات، والذي نقل له هواجس المتطوعين في اصدار مرسوم تطويعهم، وخاصة التعديل الذي كان للنائب حبيش اليد الطولى في اقراره في مجلس النواب واحالته الى مجلس الوزراء، لكن التأخير في اقراره والبدء في الامتحانات من اجل تطويعهم ساهم ويساهم في حرمان العديد منهم بسبب تجاوزهم السن، بدوره رد النائب حبيش :” انا الى جانبكم كنت وما زلت، لأن قضيتكم قضية حق، وتضحياتكم تستأهل ان نكون الى جانبكم، فكما تعلمون مشروع تثبيتكم سلك طريقه القانوني، وتعديل القانون تم لانصاف اكبر عدد منكم، لكن الروتين الاداري هو من اخر هذا الامر، اضافة الى مرحلة الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الذي تأخر نوعا ما، كل ذلك هو من العقبات التي تحول دون وصول قانون تطويعكم لنهايته السعيدة، لكن انا وكل المهتمين بوضعكم ما زلنا الى جانبكم “.

وفي موضوع تشكيل الحكومة، اشار حبيش الى “ان التاخير في تشكيل الحكومة ما زال ضمن المهل المعقولة والتي نأمل ان لا تطول اكثر من ذلك، لان البلد بحاجة الى حكومة تسير اموره وتنهض به اداريا وتنمويا وسياسيا، وليس خافيا على احد ان تشكيل الحكومات التوافقية والياته الدستورية والعرفيه، يتطلب موافقة جميع الاطراف من المعنيين الاساسيين بتشكيل الحكومة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، مرورا بالكتل السياسية والنيابية، وما نراه اليوم من عقد امام التشكيل طبيعي، ونأمل بتزليلها، لان هناك ارادة ونية لدى الجميع بتسيير امور الدولة وبالتالي المواطنين وتحقيق انجازات “.

كما التقى حبيش رئيس اتحاد بلديات الدريب عبود مرعب على رئس وفد من شرطة الاتحاد وموظفي الاتحاد وقد صرح رئبس الاتحاد قائلا :” جئنا اليوم لنشكر سعادة النائب حبيش باسم جميع المستفيدين من اصدار نظام الموظفين في اتحاد بلديات الدريب الاوسط، والذي وعد به قبل الانتخابات وها هو يصدر اليوم بفضل جهوده ومتابعته، مما سيحقق الاستقرار الوظيفي والامان الاجتماعي لشرطة الاتحاد وموظفيه “.

هذا وقد امت وفود شعبية من كافة القرى والبلدات العكارية دارة حبيش.