حبيبة باريش أردوتش تضحي به لأجل هذا الوسيم

أقدمت النجمة التركية جوبسا أوزاي حبيبة النجم التركي باريش أردوتش، على استبداله بالنجم التركي أكسال بونفيلي ضمن أحداث فيلمها الجديد بجزئه الثاني “دليهة”.

وأكد موقع NTV التركي أن أوزاي وجدت حبيبها الشهير بدور “عمر” من مسلسل حب للإيجار والذي لعب معها دور البطولة في الجزء الأول من فيلم دليهة غير مناسب لاستكمال دور البطولة في الجزء الثاني وهو ما جعلها تختار النجم التركي.

يذكر أن قصة الحب بين باريش أردوتش وحبيبته أوزاي بدأت بعد تصويرهما معاً لفيلم دليهة بجزئه الأول وقد استاء عدد كبير من متابعي ومحبي باريش لاختياره لها بعد أن انتشرت صورها وانتقدوا شكلها، معتبرين انها غير جميلة ولا تليق به.