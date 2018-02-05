حالات شغب بعد فوز “إيجلز” بالدوري الأمريكي

أشعل إحراز فريق “فيلادلفيا إيجلز” لقب دوري “كرة القدم الأمريكية”، للمرة الأولى، احتفالات صاخبة تخللها شغب في مدينة فيلادلفيا، حيث أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي خروج المحتفلين إلى الشوارع وإشعالهم الحرائق وتدميرهم ممتلكات في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وتوجهت مجموعات من المشجعين في ابتهاج إلى الحانات والشوارع وأشعلوا الألعاب النارية.

وتمادى بعضهم وأشعلوا نارا وسط الشارع، وأظهرت بعض اللقطات عمود إنارة ساقطا وتحدثت الصحف عن تحطيم نوافذ وإسقاط مظلات.

وتدخل رجال الشرطة بمعدات لمكافحة الشغب والسيطرة على الحشود.

وقام بعض الأشخاص بتهشيم نافذة عرض بمتجر كبير قريب من مقر البلدية واقتحم آخرون متجرا ونهبوا سلعا صائحين: “كل شيء مجاني”.

وفي امرست بولاية ماساتشوستس، واجهت الشرطة متاعب حيث خرج نحو ألفي شخص إلى الشوارع القريبة من جامعة “ماساتشوستس امرست”، وقاموا بإلقاء أشياء وإشعال قنابل دخان وألعاب نارية وملاكمات بالأيدي.

ووقعت عدة إصابات واعتقل ما لا يقل عن ستة، فيما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المشجعين الغاضبين.

وفاز “فيلادلفيا إيجلز” في النهائي 41-33 على حامل اللقب “نيو إنجلند باتريوتس” في مينيابوليس، يوم الأحد.

المصدر: رويترز