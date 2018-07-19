حاكم مصرف لبنان يؤكد من بعبدا استقرار الأوضاع النقدية

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “الاوضاع النقدية في البلاد مستقرة”، مشددا على أن “كل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية دقيقة”.

وقال سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، إن “الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة ٥ في المئة سنويا وفق النمط المالي”. ولفت إلى أن “مصرف لبنان اجاز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على ٢٠ سنة العقار الذي اخذته”.