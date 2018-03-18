حاصباني يهاجم “تيار المستقبل”.. وبكاسيني يغرد: معالي وزير الصحة أكدت المؤكد

في كلام مستغرب في مضمونه وتوقيته، هاجم وزير الصحة غسان حاصباني تيار المستقبل منتقداً شعاراته.

كلام حاصباني الذي ورد خلال إعلان لائحة القوات في زحلة، رد عليه مرشح المستقبل في طرابلس جورج بكاسيني.

تفرض الانتخابات النيابية وقعها على الاطراف السياسية، خصوما كانوا ام حلفاء.

الا أن هجموم القوات اللبنانية على الشعارات الانتخابية لتيار المستقبل وعلى كلام الرئيس سعد الحريري عن التحالفات الانتخابية مع القوات، جاء ابعد من الانتخابات وتفاصيلها ليطال مشروع تيار المستقبل السياسي والاقتصادي.

مرشح “تيار المستقبل” عن المقعد الماروني في طرابلس جورج بكاسيني غرد على صفحته عبر موقع “تويتر” قائلاً: “شكراً دولة الرئيس معالي وزير الصحة أكدت المؤكد.. وأكيد “صار بدا” خرزة زرقا لصد …….. شو قولك؟ فهمك كفاية أو بدك توضيح؟

ويضاف الى سؤال بكاسيني سؤال عن سبب هذا الهجوم على تيار المستقبل وعلى مشروعه وما الذي تغيّر؟

سعد الحريري : خرزة زقا بعيون الحاقدين.