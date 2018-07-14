حاصباني: ليس هناك أي فريق يحتكر العهد أو يحق له احتكاره

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ان “الجميع مع العهد وليس هناك أي فريق يحتكر العهد أو يحق له احتكاره، اذ يجب ان يكون التوازن واضحا وسليما داخل الحكومة والعمل يدا بيد لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني”.

واعتبرفي حديث اذاعي أن “تشكيل الحكومة أمر داخلي لكنه يتأثر بالتطورات الخارجية بعض الشيء الا انه رهن النقاشات الداخلية التي لا نسمع عنها في الإعلام”، مشيرا الى ان “العقدة الأساسية في التشكيل هي الصراع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وليس إعطاء وزارة معينة لفريق معين”. وشدد على “الدور الأساسي للرئيس المكلف الذي يجب ان يلعبه”. وقال: “ما نراه اليوم أن هناك طرفا يريد الوصول إلى الحكومة بفريق كبير وهذا يضرب الجوهر والصلاحيات في تشكيل الحكومة”.

وأوضح أن “حزب الله أعطى رأيه كبقية السياسيين، والقرار بيد الرئيس المكلف وهو يتعاطى مع الأفرقاء بطريقة متكافئة للوصول إلى حكومة متجانسة تتمتع بشراكة حقيقية وتستطيع اعادة لبنان إلى الاستقرار وتحييده عن صراعات المنطقة”.

وأشار إلى أن “الاسراع في التشكيل متوقف على منسوب الحكمة لدى الفرقاء. ما زلنا في القشور الأساسية وموضوع الاتفاق على الأحجام وتوزيع الحقائب يلعب دورا مهما في تشكيل الحكومة”. وقال: “تخطينا مسألة الأحجام فالانتخابات أظهرت الحجم الواسع للقوات اللبنانية والشعب أعطى وكالة لنوابها ولحزبهم كشريك حقيقي في ترسيخ نجاح العهد. أما إنجازات وزراء القوات فكانت واضحة خلال سنة ونصف السنة”.

وعن “اتفاق معراب”، أوضح ان “الاتفاق هو على توزيع حصة الفريقين في ما بينهما وليس على اختزال الحصة المسيحية بأكملها وهما حصدا 80 % من تمثيل المسيحيين”.