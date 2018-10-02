حاصباني بعد لقاءه بري: نأمل ان يكون هناك حكومة في وقت قريب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني وعرض معه للاوضاع العامة والشأن الصحي.

وقال حاصباني بعد الزيارة: “كان اجتماعا مثمرا وايجابيا جدا مع دولة الرئيس، تدوالنا فيه بشؤون الساعة واولويات المواطنين الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والانسانية. وأطلعت دولته على آخر التطورات في قطاع الصحة والتشريعات المرتبطة في هذا القطاع الموجودة في اللجان النيابية، اضافة الى الامور المتعلقة بتأمين الموازنات الضرورية للحاجات الاساسية أكان من ادوية او تلك المتعلقة بصحة المواطنين. ودولته يعلق اهمية كبيرة على هذا الموضوع، وهو داعم دائم لكل المقاربات التي تسهل وتدعم الحياة اليومية والاستقرار الاجتماعي والصحي للمواطنين. ولذلك سيكون هناك ان شاء الله خطوات متعددة في اللجان النيابية لمناقشة وبت القوانين المتعلقة بالنظام الصحي العام، أكان البطاقة الصحية او غيرها من القوانين المرتبطة بتمويل القطاع الصحي، أكان المستشفيات الحكومية او ما يتعلق بموضوع الادوية للامراض المزمنة والمستعصية”.

وفي سؤال عمّا إن تم التطرق للوضع الحكومي، اجاب: “كان البحث محصورا بالموضوع الذي تطرقت اليه، وناقشنا الوضع العام والموضوع الحكومي بشكل عام ولكن ليس بمواضيع محددة، على أمل ان يكون هناك حكومة في وقت قريب للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنقدي في لبنان للانطلاق في مرحلة جديدة من النمو والاستقرار”.

وزيرة خارجية النمسا

وكان الرئيس بري استقبل قبل الظهر وزيرة الشؤون الخارجية النمساوية كارين كنيسل Karin Kneissl، وعرض معها للعلاقات الثنائية والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

البنك الدولي

كما استقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومارجاه، وعرض معه للاوضاع الاقتصادية والمالية والتعاون بين لبنان والبنك الدولي.

كما استقبل حفيد المهاتما غاندي آرون غاندي. وكان استقبل النائب السابق صلاح حنين.