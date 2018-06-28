حاريص تشيع ضحية مونديال روسيا ٢٠١٨

شيعت بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل غروب اليوم الشاب العشريني محمد زهر الذي سقط ليل امس على يد جاره حسين خضر بريطح “الألماني ” الذي هاجم مقهى كان يتواجد فيه الضحية مع شبان واطفال اخرين في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية

وذلك بعد خسارة المنتخب الألماني وخروجه من المونديال حيث تلقى الضحية “البرازيلي ” طعنات عدة في صدره اودت احداها بحياته واتت على مقربة من قلبه

وخرجت حاريص لوداعه الى مثواه الاخير على وقع البكاء والنحيب من ذويه لاسيما والدته وحمل رفاقه نعشه وساروا به الى جبانة البلدة ليوارى في الثرى بعدما ام امام البلدة الصلاة عن روحه