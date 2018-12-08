جيش العدو يزعم اكتشافه نفقًا جديدًا لـ “حزب الله”

غرّد المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر تويتر زاعمًا أنّ جيش العدو اكتشف نفقًا جديدًا امتد من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في تغريدة انّه “تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل اليه من الجانب اللبناني نفسه للخطر”، مشيرا إلى أنّ الجيش “الإسرائيلي” “يجري أعمال دراسة داخل مسار النفق”.

وأكّد أدرعي أنّ “الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان والحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة الكيان المحتل”.

#عاجل حملة #درع_الشمال: كشفت قوات #جيش_الدفاع مسارًا لنفق إرهابي هجومي أخر امتد من الأراضي اللبنانية الى #إسرائيل وخرق #الخط_الأزرق حيث يوجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا. pic.twitter.com/GSP1YAjFJj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2018

#عاجل لقد تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل اليه من الجانب اللبناني نفسه للخطر. يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق pic.twitter.com/8Oc0cgY6jI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2018