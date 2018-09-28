جيش العدو: “حزب الله” حاولة إقامة بنية تحتية لصواريخ دقيقة في بيروت.. وباسيل يرد

عرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صورا وخرائط قال انها تكشف امتلاك إيران مخزناً ذرياً سرياً في طهران.

وخلال القائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران تواصل أنشطتها النووية بالرغم من الاتفاق النووي.

وتابع نتنياهو ان ايران تمتلك صواريخ مخبأة في بيروت، وتستخدم سكان المدينة كدروع بشرية وفق قول نتنياهو.

أدرعي

تزامنا نشر المتحدث بإسم ​جيش العدو الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي سلسلة تغريدات مرفقة بصور وشريط فيديو عبر “توتير” قال فيها أنّه:

في العام الأخير، حاول حزب الله​ إقامة بنية تحتية لتحويل ​صواريخ​ أرض- أرض، إلى صواريخ دقيقة في حي الأوزاعي المجاور لمطار رفيق الحريري الدولي.

ونشر ادرعي صور المواقع التي جرت فيها محاولات من الحزب لإقامة بنية لتحويل أسلحة إلى دقيقة.

ولفت أدرعي إلى أن إحدى المحاولات لنقل اجهزة مخصصة لتحويل صواريخ دقيقة من سوريا إلى لبنان، استُهدفت من قبل إسرائيل في أيلول الماضي.

باسيل

وردا على كلام نتنياهو وادرعي، وفي تغريدة له على تويتر اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ان اسرائيل تختلق مجددا الذرائع لتبرر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول متناسيةً ان لبنان دحرها وهزم عدوانها.