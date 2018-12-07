جيش الاحتلال يواصل اعمال الحفر جنوب الخط الازرق

يواصل جيش الاحتلال عمليات البحث عن انفاق جنوب الخط الازرق، وتتركز أعمال الحفر في نقطتي المطلة جنوب كفركلا ومحيط مستوطنة زرعيت قبالة بوابة مرواحين- تربيخا.

هذا ويستخدم جيش الاحتلال حفارات ضخمة وجرافات واليات اخرى، بمواكبة عسكرية وانتشار للجنود.

ولم تستبعد المصادر قيام العدو باعمال حفر في نقاط اخرى على امتداد الحدود اللبنانية – الفلسطينية بحثا عن انفاق لا سيما بعد اكتشافه نفق المطلة الذي سبق واعلن عنه وأكدته اليونيفيل.

وأكدت المصادر نفسها أن منطقة عمليات القوات الدولية هادئة ومستقرة واليونيفيل تنفذ دوريات على مدار الساعة وووحدات الجيش اللبناني تراقب الوضع عن كثب، هذا وحال الضباب الكثيف الذي يغطي المنطقة الحدودية من مشاهدة ما يجري على الطرف الاخر من الحدود.