جيش الإحتلال الإسرائيلي: صافرات الإنذار في الجولان إنذار كاذب

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، أن صافرات الإنذار التي تم إطلاقها في منطقة الجولان نجمت عن إنذار كاذب.

وقبل وقت قليل من ذلك، وردت تقارير إعلامية بأن دوي الصافرات سمع في المنطقة، قرب خط فض الإشتباك بين القوات الإسرائيلية وقوات النظام السوري في هضبة الجولان.

وجاء ذلك وسط التوتر السائد في المنطقة، مع تهديدات إسرائيلية متكررة موجهة إلى جيش الأسد، الذي يخوض حاليا عملياته ضد المسلحين في محافظة القنيطرة على مقربة من خط فض الإشتباك.

ويذكر أنه قبل أيام، أعلن جيش الإحتلال أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة فوق الجولان، بعد التحقق من أنها ليست روسية بل تابعة للنظام السوري وأعوانه.