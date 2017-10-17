جونسون يرفض الاعتذار لليبيين عن تصريحات “إزالة الجثث”

رفض وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، خلال جلسة لمجلس العموم، اليوم الثلاثاء، تقديم اعتذار عن تصريحات سابقة له حول مدينة سرت الليبية.

وقال جونسون: “أعتقد أن أفضل شيء يمكن لهذا البرلمان فعله هو دعم جهود الحكومة لإحلال الأمن في ليبيا وسرت، وهكذا فقط يمكن أن يكرم الذين سقطوا أثناء محاربة داعش في ليبيا”.

وأضاف: “هذا هو الطريق لإحراز تقدم في تلك البلاد، وهذا هو المسار الذي نشجعه”.

واعتبر مطالباته بتقديم اعتذار بأنها “مزايدة سياسية”. متهمًا إياهم بـ “التقليل من حقيقة الوضع الأمني في ليبيا أو تجاهله”.

وأثارت تصرحات جونسون وقتها ردود فعل مستنكرة في ليبيا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما انتقدت الصحف البريطانية والغربية تلك التصريحات وسلطت الضوء على المطالبات المحلية بإقالته على خلفيتها.