جولة مرتقبة للرئيس سعد الحريري اليوم في البقاع الغربي

في إطار جولاته على المناطق اللبنانية، يزور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم وغداً البقاع حيث يلتقي مرجعيات المدن والقرى والبلدات البقاعية من مشايخ وعلماء ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات، اضافة الى لقاءات مع كوادر تيار «المستقبل» ومناصريه عبر جولة ستشمل عدداً من المدن والبلدات الكبيرة.

وفي السياق، أكد رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال فوزي سالم أن «البقاع منحاز الى رجل الإنماء المتوازن والخيارات الوطنية، وهذه المنطقة تفتح قلبها وعقلها لاستقبال زعيمها وراعي مسيرة بناء الدولة سعد الحريري، وستؤكد في السادس من أيار أنها لن تخضع مجدداً لسلطة الوصاية مهما كبرت التحديات ومهما حاصرتنا المصاعب، لأن خيارات الناس هي إلى جانب لائحة المستقبل للبقاع الغربي وراشيا والقوى السياسية التي تدعمها، وفي مقدمها تيار المستقبل والحزب التقدمي، وهي تدين بخياراتها للقوى الاستقلالية ولمن يمثلها بصدق ومحبة». ووضع جولة الرئيس الحريري في سياق التأكيد على رفع نسبة الاقتراع والتواصل مع جمهوره الذي لم ولن يخذله يوماً، داعياً أهالي راشيا والبقاع الغربي إلى أوسع مشاركة لاستقبال الرئيس الحريري، الذي سيكون على موعد مع النصر في السادس من أيار وعلى موعد مع محبيه اليوم في قرى البقاع التي شهرت ولاءها له ولخطه ونهجه السياسي.

اما رئيس بلدية كامد اللوز أحمد ساطي فأكد أن البلدة ستفتح قلبها وعقلها بكل مكوناتها للرئيس الحريري وستؤكد أنها في الخيار الوطني إلى جانبه، وسيكون مهرجان الوفاء لنهجه تعبيراً صادقاً عن صدق انتمائها الى نهج الاستقلال والاعتدال والانفتاح الذي تمثله «لائحة المستقبل للبقاع الغربي وراشيا» المدعومة من تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» والقوى الاستقلالية، داعياً إلى أوسع مشاركة في استقبال الرئيس الحريري «الذي سيخرج منتصراً في هذا الاستحقاق المفصلي».

وعبّرت عشرات المواقف عن الالتزام بخط الرئيس الحريري الذي سيحل ضيفاً عزيزاً على البقاع وسيجدد دعمه ووقوفه إلى جانب الأهالي، وسيجدد البقاعيون تأييدهم له ولخياراته ولتحالفه مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في المنطقة.

وفي سياق التحضيرات، ارتفعت عشرات الصور العملاقة واللافتات المرحبة بزيارة الرئيس الحريري في نطاق اتحاد بلديات قلعة الاستقلال وفي معظم الطرق والمنازل في قرى البقاع الغربي وراشيا، كما جابت المواكب السيارة القرى والطرق الرئيسية، وانتصبت أقواس النصر في قب الياس ومكسة وبرالياس والمرج ومجدل عنجر وغزة وجب جنين وكامد اللوز والقرعون ولالا والبيرة وغيرها من مدن المنطقة وبلداتها.

وحملت مئات اللافتات عبارات الترحيب والاشادة بقيادته لسفينة خلاص لبنان، وبحكمته في ترسيخ مبدأ الاعتدال، وحمايته لنهج العيش الواحد وقيامة الدولة والمؤسسات.

ويتضمن برنامج الرئيس الحريري عشرات المحطات في البقاعين الأوسط والغربي بينها ثلاثة مهرجانات شعبية في مجدل عنجر وكامد اللوز وجب جنين، فضلاً عن لقاءات مع فعاليات وقيادات المنطقة السياسية والأهلية والشعبية وماكينة تيار «المستقبل» الانتخابية في البقاعين الاوسط والغربي اضافة الى لقاءات مع مرشحي «لائحة مستقبل البقاع الغربي وراشيا» والمرشحين المدعومين من تيار «المستقبل» في البقاع الأوسط.

الى ذلك، تواصلت مهرجانات ولقاءات «لائحة مستقبل البقاع الغربي وراشيا» في المنطقة، وأقيم للغاية مهرجان حاشد بمناسبة اطلاق الماكينة الشبابية في منسقية البقاع الغربي في جب جنين، وألقيت فيه كلمات لمنسق المنطقة محمد حمود وأمين سر قطاع شباب تيار «المستقبل» في المنطقة حمود العسكر، وألقيت كلمات للمرشحين عن المقعدين السنيين محمد القرعاوي والنائب زياد القادري، والمرشح عن المقعد الشيعي النائب أمين وهبي، والمرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس غسان السكاف شددوا خلالها على انتصار مشروع الدولة في مواجهة مشروع الوصاية السورية التي تحاول العودة الى البقاع من بوابة الانتخابات.

المصدر: جريدة المستقبل