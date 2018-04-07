جولة للوزير خوري والنائب الحجار في الشوف.. وتأكيد على أهمية الإقتراع لرؤية الحريري

تأكيد على اهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والاقتراع لمشروع النهوض بلبنان عنوان الجولة التي قام بها وزير الثقافة غطاس خوري والنائب محمد الحجار على عدد من قرى اقليم الخروب والجبل.

البداية كانت من كترمايا حيث اللقاء مع منسقية المهن الحرة في تيار المستقبل بحضور منسق المهن الحرة في التيار طارق حجار والمنسق العام للتيار في جبل لبنان.

وتابع خوري والحجار الجولة حيث شاركا في لقاء شعبي مع فعاليات الجية، وقد أكد خوري خلال اللقاء على اهمية العيش المشترك في الحفاظ على البلد منوها بنجاح مؤتمر “سيدر” في باريس فيما اكد الحجار ان مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري همهّا كيف تحمي البلد، وبعد ذلك لقاء للخوري وحجار مع فعاليات ومناصري تيار المستقبل في الناعمة.

وشارك وزير الثقافة غطاس خوري مساءا بعشاء لرعية سيدة النجاة في بلدة كفرقطرا.