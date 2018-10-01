جولة على المواقع التي زعمت “اسرائيل” انها تحتوي على صواريخ حزب الله

صور المواقع التي حملها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى المنبر الاممي، زاعماً انها مصانع لتطوير الصواريخ لـ”حزب الله”، فتحت اليوم امام ديبلوماسيي العالم المعتمدين لدى بيروت وامام عيون وعدسات الاعلام اللبناني العربي والعالمي، والذين لبوا دعوة وزارة الخارجية الى لقاء تحدث خلاله الوزير جبران باسيل متوجها الى السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية بالقول: “نحن لا نقبل بوجود منصات صواريخ كهذه في محيط مطار بيروت، ولكن انتم أيضا لا تقبلوا ادعاءات كاذبة كهذه من على منبر الامم المتحدة لتستعمل للاعتداء على لبنان”.

بعد ذلك انتقل باسيل والديبلوماسيين والاعلاميين بباصات خاصة الى المواقع التي زعم نتيناهو وجود صواريخ فيها.

وفي ملعب “العهد”، كان الرياضيون يتدربون بشكل طبيعي كما في كل يوم، وهنا جال الجميع على كافة مرافق المكان.

وانتفلوا بعد ذلك الى الهنغار الذي بدا واضحاً ان لاشيء بداخله، وقد اصر الصحافيون على دخوله وهو ما حصل ليبدو انه فارغ من اي شيء له علاقة بالصواريخ.

بالعين عاين السفراء المواقع، ودونوا ملاحظاتهم تباعاً. هي مواقع عادية لا شيء غريب فيها، مزاعم اسرائيلية اكد لبنان الرسمي ان لا اساس لها من الصحة، تأكيد امام عيون العالم وعدسات اعلامه.