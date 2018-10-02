جولة ديبلوماسية في مطار رفيق الحريري الدولي.. ونتنياهو يعلّق

إثر جولة نظمها للسفراء المعتمدين والبعثات الديبلوماسية في لبنان في محيط مطار رفيق الحريري الدولي وشملت “نادي الغولف” و”نادي العهد” وأحياء في منطقة الأوزاعي لدحض ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تخزين صواريخ لـ”حزب الله” في محيط المطار، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن هذه الجولة تكشف “زيف هذه الإدعاءات، ليكون كل العالم على بينة أن ما من شيء صحيح مما ادعاه نتنياهو، وكي نتصدى عبر الدبلوماسيين المعتمدين وندافع عن محاولة الاعتداء على المطار برمزيته”.

وأضاف: “للأسف نحن نعمّر وهم يخربون، وثمة طرف يريد افتعال حرب مع لبنان الذي هو بلد التعايش والحوار والسلام.. صورة لبنان هي صورة التعددية والتسامح والحوار، وهذا ما يزعج الإسرائيلي الذي يعمل على الفتنة وبناء الجدران”.

نتنياهو يعلق على الجولة

وتعليقا على الجولة الديبلوماسية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق، أن “حزب الله” كذب على المجتمع الدولي.

وأضاف نتنياهو أن السلطات اللبنانية أخذت الديبلوماسيين الى ملعب كرة القدم وليس الى الموقع المجاور له تحت الأرض حيث يوجد مصنع الصواريخ.

وتابع نتنياهو: “يجب أن يسأل السفراء أنفسهم لماذا انتظروا 3 أيام قبل قيامهم بهذه الجولة.. حزب الله يتأكد عادة من إخلاء الأماكن التي يتم كشفها.

أدرعي

كذلك علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الجولة بتغريدة على “تويتر” قائلا: حضرة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال إنّو شو بدك تقول يا باسيل للسفرا؟ المفروض أول شي توقف إرهاب “حزب الله” وتسحب سلاحه من قرب مطار بيروت؟ فحصت منيح إذا الحزب الإلهي بعدو مستملك المواقع اللي كشفنالكو عنا أو على عينك يا تاجر؟