جولة جنوبية تاريخية للحريري .. وتشديد على التمسك بمشروع الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خلال زيارته بلدة شبعا الحدودية، أن “لهذه المنطقة فضل كبير على لبنان بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية والرئيس الشهيد رفيق الحريري زرع في قلوبنا المحبة لها”.

وفي اطار جولته على قرى وبلدات مرجعيون حاصبيا، قال الرئيس الحريري من شبعا، التي شهدت استقبالا حاشدا، إن من موقعه برئاسة الحكومة ورئاسة تيار “المستقبل” مؤتمن على سلامة الشريط الحدودي في الجنوب.

وتوجه إلى الحضور بالقول: ” معروف عنكم أنكم حافظتم على المنطقة واعتدالها والتزامها بالقضايا الوطنية والهوية العربية. وإن كانت لي وصية لديكم، فهي وصية التمسك بالاعتدال والحفاظ على النموذج المشرف للعيش الواحد، الذي هو أقوى سلاح في وجه الاحتلال”.

أضاف: ” رهاني كبير عليكم بأن تشاركوا بكثافة، لتتمكنوا من أن تُحدثوا فرقا حقيقيا بالنتائج. وتأكدوا تماماً، أن وجودي معكم لن يتوقف على الانتخابات. أعلم جيدا أن منطقة العرقوب تنتظر من سعد الحريري دعم مطالبها، وأنا عند وعدي لكم بالنسبة لحماية إنتاج الزيت والزيتون، والتشجيع على الاستثمار بالمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب”.

الخطيب

كما كانت كلمة للمرشح عن المقعد السني في دائره ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ عماد الخطيب، الذي أكد ان هذه الزيارة للرئيس الحريري هي زيارة تاريخية. وقال: ” اليوم هو يوم تاريخي لزيارة تاريخية، ووجود دولة الرئيس سعد الحريري بيننا في هذا النهار هو أكبر دليل على أنه راع وداعم ومشارك في تحقيق كل مشاريعنا. ثقته بعماد الخطيب هي ثقته بكل واحد منكم وبأصواتكم التي تصنع التغيير”.

كما كانت لرئيس بلدية شبعا محمد صعب الذي قال إن” لقد كان حلم الرئيس الشهيد زيارة العرقوب، وقد تحقق الحلم اليوم بتشريف أفرح العقول وأسعد العقول. وشبعا اليوم تزهو بحضوركم وتزف لكم ألف تحية براقة”.