جورج وأمل كلوني يتبرعان لتظاهرة بنصف مليون دولار

سيتبرع النجم جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين بنصف مليون دولار أميركي لدعم تظاهرة مؤيّدة للإشراف على الأسلحة النارية سينظمها في 24 آذار في واشنطن تلامذة ناجون من عملية إطلاق نار أودت بحياة 17 شخصاً الأربعاء الماضي في فلوريدا في أميركا.

وقال جورج كلوني في تصريح أرسله وكيل أعماله لوكالة “فرانس برس”: “أنا وأمل تأثرنا كثيراً بشجاعة الشابات والشبان في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية”.

وأكّد أنّ “عائلتنا ستكون حاضرة إلى جانب هذا الجيل اللافت من الشباب الآتين من كلّ أنحاء البلاد، وباسم طفلينا إيلا والكسندر نتبرع بنصف مليون دولار للمساعدة على تمويل هذا الحدث المؤسس، فحياة أطفالنا رهن به”.

وأعرب تلاميذ في إطار هاشتاغ “#نيفر_أغين” (كي لا تتكرر)عبر خدمة “تويتر” الذي اعتمد بعد المجزرة للمطالبة بإجراءات، عن “الامتنان الهائل” لكلوني وزوجته لهذا “التبرع اللافت”، مؤكّدين أنّهم يتلقّون دعماً متواصلاً وأنّهم متحمسون للتظاهر.

المصدر: أ.ف.ب