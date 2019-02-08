جورج زريق…صرخة شعب “موجوع”

جورج زريق… ضحية جديدة للواقع الاقتصادي المتدهور وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين.

جورج وبعدما ضاق ذرعا بأوضاعه المادية المتردية وما نتج عنها من اهانات متواصلة من قبل ادارة مدرسة ابنته في بكفتين الكورة… وضع حدا لحياته عبر اضرام النار في نفسه في باحة المدرسة… تاركا وراءه طفلين وزوجة مفجوعة خسرت سندها في الحياة.

قرار جورج جاء بحسب ذويه، بعدما رفضت ادارة المدرسة اعطاءه إفادة لنقل ابنته الى مدرسة رسمية، قبل تسديد كامل المستحقات المتراكمة عليه بسبب سوء وضعه المادي.

علما ان جورج حاول طمأنة مدير المدرسة بأنه سيوقع على ورقة يتعهد فيها بدفع المبلغ كاملاً لكن على دفعات إلا أن المدير لم يقبل وايضا لم يأخذ على محمل الجد تهديدات الوالد باحراق نفسه احتجاجا….

عائلة جورج…طالبت الجهات المعنية بمحاسبة مدير المدرسة لأن انتحار شقيقه أتى نتيجة استفزازاته التي عرضت ابنها لضغوطات كثيرة قادته الى اتخاذ هذا القرار المأساوي.

هذه الفاجعة التي هزت لبنان عموما والكورة خصوصا… اثارت موجة استياء عارم في صفوف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداعوا الى وقفة احتجاجية امام وزارة التربية صباح الاثنين المقبل وطالبوا بثورة ضد المدارس التي لا ترحم والدولة التي لا تنصف ابناءها.

اما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة في لبنان فسارع الى اصدار بيان تساءل فيه: إلى متى يبقى الإنسان أرخص شيء في لبنان؟ وكل ذلك بسبب طمع وجشع إدارات مدارس خاصة لم تعد تشبع من سرقة المواطن اللبناني فتجني أرباحاً خيالية غير محقة.

من جانبها اصدرت ثانوية سيدة بكفتين الأرثوذكسية بيانا اسفت فيه للحادث الاليم معتبرة أن ما يتم تداوله لا يمّت للحقيقة بصلة. واضافت ان ادارة الثانوية وتبعاً لأربعة نداءات خطية متتالية، طلبت من اولياء الطلبة تسوية اوضاعهم ولم يصدر عنها اطلاقاً اي تهديد بطرد اي تلميذ