جوارديولا يدافع عن المفاوضات مع محرز

ردّ مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على التصريحات التي أدلى بها مدرب ليستر سيتي كلود بويل، حول تواصل متصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا مع لاعبه الجزائري رياض محرز.

وكان مانشستر سيتي قد تقدّم بعرض لضم محرز قبل يومين على انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يتوصّل لاتفاق مع ليستر سيتي، قبل أن يبتعد اللاعب الجزائري الغاضب عن تدريبات فريقه مدّة 10 أيام.

واتهم بويل إدارة مانشستر سيتي بافتقار الاحترام من خلال الانتظار حتى اليومين الأخيرين للتعاقد مع محرز، قبل أن يقابل العرض الذي قدّمه سيتي والبالغ 65 مليون إسترليني بالرفض.

وفي وقت لم يرغب فيه جوارديولا في خوض نقاش بهذا الشأن، دافع المدرب الإسباني عن إدارة ناديه وسمعته، مصرًا أنه لم تحدث أي مخالفات فيما يتعلّق بالتفاوض مع اللاعب.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة تيليجراف: “أعتقد أن النادي أصدر بيانًا، وكان ما حدث واضحًا جدا، النادي أعلن موقفه ودائمًا ما يفعل الأفضل بالنسبة إلينا، إضافة إلى احترام خصومنا بالطبع”.

وأراد مانشستر سيتي التعاقد مع محرز، من أجل تعويض الإصابات التي يعاني منها الفريق، بيد أن الألماني ليروي ساني سيعود إلى صفوف سيتي في وقت مبكّر عقب شفائه.

واعترف جوارديولا بأن ساني ما زال بعيدًا عن المشاركة بشكل كامل في المباريات، لكنه لم يستبعد إشراكه منذ البداية أمام ويجان في ثمن نهائي كأس إنجلترا يوم الاثنين المقبل.

وأتم المدرب الإسباني: “لقد لعب بشكل جيد لمدة 20 دقيقة مع الكرة، لكن الأمر لم يكن مثاليًّا بدون الكرة، يجب أن يشارك في تمارين الكرة أو بدونها، يستطيع ذلك، وبوجود المشاكل التي واجهناها مع المهاجمين فإننا نحتاج لهم جميعًا، من المهم عودته إلينا”.