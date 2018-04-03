جوارب ذكية تحمي مرضى السكري من التقرحات بأقدامهم!!

توصل باحثون أميركيون إلى اختراع فريد من نوعه يستطيع أن يحمي مرضى السكري من كابوس التقرحات بأقدامهم، التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى عمليات بتر.

والفريق المؤلف من مهندسين طبيين بجامعة سان فرنسيسكو، اخترعوا جوارب ذكية تمكن مرضى السكري من التنبؤ بحدوث قرح في أقدامهم، وبالتالي تجنبهم التعرض لمضاعفات قد تؤدي إلى فقدانها.

ومن المعروف أن أخطر ما قد ينجم عن تطور مرض السكري هو «القدم السكري»، أي عندما يفقد المريض الإحساس في قدميه بشكل تدريجي، فيصبح معرضا للجروح والإصابات الخطيرة.

كما يؤدي «القدم السكري» لموت أنسجة القدم، أي الغنغرينا، ما يجبر الأطباء على استئصال القدم أو جزء منها.

والغنغرينا مرض يمتد بالعادة إلى أعضاء أخرى بالجسم، لكونه نوعا من الالتهاب القوي، لذلك يبقى الحل دائما بالبتر الموجع والمميت ببعض الأحيان خاصة عند العجز.

والجوارب الذكية مصنوعة من نسيج حساس وناعم وقابل للغسيل، يتضمن مستشعرات لمراقبة العلامات التي تسبق حدوث القرح في القدم.

ويبلغ سعر الزوج من الجوارب 20 دولارا أميركيا، وهو مزود بتطبيق يرتبط بالهواتف، طورته الشركة الناشئة «سيرين». وهذا التطبيق وظيفته إبلاغ المريض إن كان هناك إمكانية لحدوث أي جرح أو قرح قريب.

المصدر: الشرق الأوسط