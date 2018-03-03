جوائز لأسوأ فيلم وأسوأ الممثلين للعام 2017

فاز فيلم الرسوم المتحركة “إيموجي موفي” بجائزة التوتة الذهبية السنوية، المعروفة أيضا بجوائز “راتزي” في فئة أسوأ فيلم، فيما حصل الممثلان توم كروز وميل غيبسون على لقب أسوأ أداء لعام 2017.

وحصل فيلم “إيموجي موفي” الذي يدور حول أيقونات تعبيرية متكلمة، على 4 ألقاب “راتزي” منها أسوأ فيلم وإخراج وسيناريو.

وجوائز “راتزي” التي تمنح سنويا منذ عام 1980، هي النسخة الهزلية من جوائز “الأوسكار”، وجائزتها توتة مطلية باللون الذهبي قيمتها 4.97 دولار.

وتوج توم كروز بلقب أسوأ ممثل في دور رئيسي عن فيلم “ذي مامي”، الذي لعب فيه دور ضابط في الجيش الأميركي يطلق مسخا عن طريق الخطأ بنبش قبر أثري. كما حصل ميل غيبسون على جائزة أسوأ ممثل في دور مساعد، عن دوره في فيلم “داديز هوم 2″، وفاز تايلر بيري بجائزة أسوأ ممثلة، عن دوره الذي جسد فيه شخصية امرأة في فيلم “بو 2: إيه ماديا هالويين”.

وذهبت جائزة أسوأ ممثلة في دور مساعد، لنجمة هوليوود الحاصلة على الأوسكار كيم باسنجر، عن دورها في فيلم “فيفتي شيدز داركر”.

وحصل الفيلم المأخوذ عن المسلسل التلفزيوني “بايووتش” على لقب اختيار الجمهور لأسوأ فيلم.

وقال منظمون إن جوائز “راتزي” تمنح بناء على اختيار أكثر من ألف عضو، في لجنة تصويت من أكثر من 26 دولة.

المصدر: سكاي نيوز