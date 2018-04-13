جهات إسلامية طرابلسية تستنكر مساعي ميقاتي لإجهاض العفو العام

يسود استغراب واستنكار شديدان لدى جهات إسلامية طرابلسية لما تروجه ماكينة الرئيس نجيب ميقاتي الإعلامية من أخبار هدفها إجهاض قانون العفو العام الذي يعمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على إقراره.

وقال موقع “ليبانون فايلز” إن ما زاد غضب هذه الجهات، هو إطلاق الموقع الرسمي لميقاتي “Lebanon 24” مزاعم لا وظيفة لها إلا ضرب المسار الذي يسلكه قانون العفو العام، على شاكلة أخبار مفبركة تروج أن بيت الوسط يسعى إلى مقايضة انتخابية مع الهارب من العدالة اللبنانية رفعت عيد، كي يشمله هذا القانون.

وأوضح الموقع أن هذه الجهات ترفض محاولات ميقاتي لإجهاض قانون العفو العام، واستغلال معاناتهم في بازاره الانتخابي ضد الرئيس الحريري، خصوصاً وأنهم يثقون بما يقوم به الرئيس الحريري من جهود.

وأكد الموقع أن الجهات الإسلامية تتوعد بمحاسبة ميقاتي على ما يقوم به في صناديق الاقتراع موجهةً له رسالة مفادها “بأن القاصي والداني في طرابلس يعرف جيداً من هو الشخص الذي عبر في كافة المراحل عن “العزم المباشر” و”العزم تحت الطاولة” لتغطية سياسات بشار الأسد وأتباعه في لبنان، وفي مقدمهم رفعت عيد”،

وأضافت الرسالة أن “القاصي والداني في طرابلس يعلم جيداً أن الرئيس الحريري لم يكن يوماً في موقع تغطية جرائم أتباع الأسد في لبنان، أو المقايضة معهم، فكيف بأحد المتهمين منهم بتفجير مسجدي السلام والتقوى”.