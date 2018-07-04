جنبلاط من بعبدا قسم من العهد فاسد

عقب التباعد بين الحزب التقدمي الإشتراكي والتيار الوطني الحر وفي إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع كافة الأفرقاء كانت زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى بعبدا بناء لدعوة الرئيس عون الذي اتصل به.

اللقاء الذي جرى خلاله البحث في سبل تمتين الوحدة الوطنية واشاعة اجواء الهدوء لا سيما في منطقة الجبل وتخفيف التشنج السائد , لم يتطرق الى مسألة تشكيل الحكومة و الحصص والأحجام فيها , إلا ان جنبلاط وردا على سؤال حول اصراره على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة جدد دعوته الى احترام نتائج الإنتخابات.

وعلى الرغم من إعتباره بأنه لا يمكن ضبط مناصريه الذين يغردون عبر وسائل التواصل, اكد انه لن يتراجع عن تغريدته المتعلقة بوصفه العهد بالفاشل.

جنبلاط الذي تهرب اكثر من مرة من الإجابة عن موضوع تشكيل الحكومة دعا الى ضرورة وضع حل للمشاكل الكبرى الاساسية في البلد , وابرزها تخفيف العجز ووضع خطة انمائية من اجل خلق فرص للعمل واشار الى اهمية القطاع المهني في عملية الإنتاج.