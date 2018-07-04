جنبلاط من بعبدا: عون حريص على وحدة الجبل

أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب السابق وليد جنبلاط، اثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، أنّ الرئيس عون “حريص على وحدة الجبل ووحدة لبنان وأقدر ذلك”.

وأعلن جنبلاط أنّ الجلسة “كانت عامة ولم نتحدث خلالها عن تشكيل الحكومة”، قائلا: “مرت الإنتخابات بخير ومن دون مشاكل كبيرة على الرغم من بعض الهيجان في وسائل التواصل الإجتماعي، وأطلب من المناصرين ضبط النفس”، معتبرا أنّ بعض الذين “يتهوسون من خلال التواصل الإجتماعي لا سيطرة عليهم بالمطلق”.

وحول ما وصفه جنبلاط بـ”العهد الفاشل”، قال: “لو نجح قسم من العهد في معالجة ازمة الكهرباء، لما كان ارتفع العجز مليار دولار”.