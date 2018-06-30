جنبلاط: لن أتراجع عن تسمية الوزراء الدروز الثلاثة

سأل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ “من قال إنني سأتراجع عن تحديد تسمية الوزراء ​الدروز​ الثلاثة في الحكومة”. اضاف في حديث الى “الديار”، “لن اتراجع ابدا ابدا ابدا، لقد انتصرنا بسبعة نواب دروز ولنا الحق في التمثيل بثلاثة وزراء دروز، لن اتراجع عن ذلك وهذا حقنا الشعبي والسياسي والانتخابي”.

وتابع جنبلاط قائلا “لا داعي لبقية الطوائف ان تحاول التدخل في أمور وشؤون ​الطائفة الدرزية​، لأنني لم اتدخل في شؤون الطائفة السنية ولدى الطائفة المسيحية بكل انواعها، ولدى ​الطائفة الشيعية​ بكل احزابها، لذلك لن اسمح لأحد ان يتدخل في تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة، وعلى كل حال يمكنهم تأليف الحكومة من دون الرجوع للحزب التقدمي الاشتراكي، وليؤلفوا الحكومة من دون ثلاثة وزراء دروز لا يمثلون ​اللقاء الديمقراطي​، واذا كانوا شجعانا فليفعلوا ذلك”.