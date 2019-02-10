جنبلاط: كلنا مع الاصلاح لكن النقطة الاساس في الاصلاح هي الكهرباء

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند السادسة من مساء اليوم، رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، وجرى عرض للأوضاع العامة.

وقال جنبلاط بعد اللقاء: “فقدنا اليوم، فقدت الندوة النيابية وفقد لبنان، دستوريا عريقا وبرلمانيا عريقا المرحوم روبير غانم. هذه خسارة كبيرة وهذا جزء من لبنان الأصيل والعريق يذهب مع الأسف، لكن هذه سنة الحياة”.

أضاف: “استعرضنا مع الرئيس بري مسلسل الأحداث، لا شيء جديدا، لكن سمعت كلام الرئيس سعد الحريري في دبي حول الإصلاح. عظيم، نحن كلنا مع الإصلاح، لكن النقطة الأساس في الإصلاح هي الكهرباء، ونمي إلينا بأن هناك طلب سلفة إضافية للكهرباء بقيمة 800 مليار ليرة، أعتقد أن هذا هو المدخل الغلط للإصلاح. هذا كل تعليقي ولن أضيف شيئا كي لا أشوش على مسيرة الإصلاح”.

سئل: قال الوزير وائل أبو فاعور خلال زيارته لبعبدا أن الرئيس عون هو الشريك الوحيد في التسوية الوزارية. اليوم أنت في عين التينة وتقول أن الرئيس بري هو شريك في كل التسويات، ألم يكن الرئيس بري شريكا في التسوية الوزارية؟

أجاب: “الرئيس بري أساس في التسوية، وائل كان في بعبدا فحصر كلامه عن بعبدا، ومع كل محبتي لوائل لا أعرف “كيف طلعت معه”، ولكن الرئيس بري أساس في التسوية وفي كل الأمور، وهو الشريك الأساسي في كل شيء”.

سئل: والرئيس الحريري؟

أجاب: “طبعا طبعا”.