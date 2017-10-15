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جنبلاط عبر “تويتر”: السلام عليك يا بطريرك السلام مار نصرالله بطرس صفير والسلام عليك يا بطريرك المحبة مار بشاره بطرس الراعي

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