جنبلاط: تيمور سيشق طريقه في الانتخابات

رأى رئيس “​اللقاء الديمقراطي​” النائب ​وليد جنبلاط​ أن “موقع “تويتر” أريح من المقابلات وأترك المجال لغيري وأنا “أتفرج” على المشهد والمشهد لطيف وجامع عندما حصلت استضافة استثنائية لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في ​السعودية​“، معتبراً أنه “كان مشهدا جميلا، تضامنا مع الحريري، ثم خرج باتفاق للنأي بالنفس ثم سافر الى ​فرنسا​ وعاد ومن أسبوع عدنا للخلافات الداخلية“.

وأشار جنبلاط، في حديث إلى تلفزيون “المستقبل”، إلى أن “عداد الدين العام الذي لا يتوقف ونحن كسياسيين لا ننتبه أن هذا العداد يزيد، العجز يزيد والدين يزيد، وموضوع الاقتصاد يجب أن يكون أولوية”، لافتاً إلى حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ قام بهندسات مالية ولكنها جميعها تأخير لا يعالج موضوع الدين“.

وشدد على أنه “يجب معالجة موضوع الكهرباء الذي يعود الى عام 1993 عندما أقصي جورج افرام من الوزراة باتفاق سوري لبناني، وتم تركيب عدادات”، معتبراً أن “الكهرباء أكبر “مزراب” هدر، جورج افرام كان من خيرة من يمكن أن يقدم الحل لأزمة الكهرباء والرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ جبر باقصاء افرام ولكن لاحقا الذين تولوا الوزارات المتعددة للواردات عليهم المسؤولية أيضا وحتى لو زدنا الطاقة الهدر سيزبد 30 بالمئة لأن بعض الذين يتهموننا بالشقق الفخمة هناك تهريب للكهرباء، ولا يمكن لوم الفقراء“.

دورة 1994

وعن مرسوم أقدمية ​دورة ضباط 1994​، أشار إلى انه “لا لزوم لمرسوم الترقية واما وقد خرج المرسوم لا لزوم لعزل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الذي من خلاله تعول طائفة كبيرة ولابقاء الجيش كما هو و​قيادة الجيش​ الجديدة التي ربحت معارك ضد ​الارهاب​ أن يتولى هو قيادة الجيش”، لافتاً إلى أن “بري أرسل لي مشروع حل مع عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب ​وائل أبو فاعور​ وهو سيقدمه للحريري، واذا وافق كان به ومشروع الحل هو لاعادة الامور الى دستوريتها“.

التحالفات

وعن تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح أن “التحالف الخماسي يعني عزل فريق وأنا ضد ذلك واذا التقينا مع “التيار الوطني الحر” أو “القوات اللبنانية” أو “الكتائب اللبنانية” أو “حزب الله” أو حركة “أمل” أو المجتمع المدني فليكن ذلك، واذا لا فلتكن المنافسة“.

ولفت إلى انه “في الشوف هناك “قوات” بالشراكة مطلوب أن يكون هناك تيار وطني حر، أقبل بحصة نائبين في عاليه، وفي الشوف نقبل بـ5 نواب وهمي المصارحة والمصالحة التي تؤدي الى المشاركة ومن الان الى الانتخابات هناك 3 أشهر، ولكن الانتخابات لا تحل شيئا اذا لم نعالج الموضوع الاقتصادي جذريا واعتقد البند الاساسي هو الكهرباء“.

وأوضح أن “تيمور جنبلاط لن يكون وليد جنبلاط، ووليد جنبلاط لم يكن كمال جنبلاط والمختارة أتمنى أن تبقى المختارة برئاسة تيمور مقصدا لكل محتاج من الجبل ولبنان ليس محكوما بالتوارث ولكن تحصل حالات ويمكن أن تتغير بقانون سياسي أفضل أو بالغاء الطائفية السياسية”، مؤكداً أن “المعلم الوحيد هو كمال جنبلاط، وتيمور سيشق طريقه في الانتخابات وبالاصوات سيظهر كمية الرفض أو القبول بتيمور“.

وأشار جنبلاط إلى أن “وزير التربية مروان حمادة رمز من رموز النضال والسيادة، وكان أول استهداف للنظام السوري نتيجة القرار 1559 واذا أي فريق يحب التعاون معنا تحت شعار الشراكة كان به، ونحن اتفقنا مع ناجي البستاني وسيكون موجودا معنا في اللائحة، بالاضافة الى ايلي عون وأفضل التوافق على مقعد الدامور، لا أحد يعطي أحد شيئا الفوز بالاصوات حسب الصوت التفضيلي“.

وأوضح أن “العشاء مع رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل تطرقنا خلاله الى المبدأ العام للتوافق وسيحصل لقاء آخر، ونحن لا نعض على الجراح والقوات موجودة عبر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان والقوات والتيار نظريا متفقان بين بعضهما، ننتظر أن يعلن الحريري عن مرشحه السني في الاقليم“.

أضاف: “ستحصل تغييرات في المرشحين، أولا في الشوف وعاليه ثم ننتقل الى بيروت ومتمسك بوائل أبو فاعور ولكن الخطر موجود على الجميع حتى على تيمور، الخطر هو في الورقة البيضاء”.

وتابع: “حاولت أن أفهم القانون الجديد ولكن لم أستطع، وهو ينطلق من الصوت التفصيلي، التي يجب أن يوزع مذهبيا. القانون وضع كأمر واقع من قبل القوى المتحالفة العظمة حاولنا تأخيره، ولكن لم نأخذ أي ضمانات (..) بداية ننطلق من تحديد مرشّحي عاليه و سنصل لبيروت. نحاول تجديد الوجوه بهدف تجديد النشاط وتركت مقعدا درزيا فارغا بعاليه، ولا أريد أي خطأ بالحسابات لأن القانون جديد ولست متمكنا منه”.

أزمة الكهرباء

وعن أزمة الكهرباء، أكد انه “من الضروري أن نستأجر معامل ثابتة أو جرارة للكهرباء ولكنها لا تعالج الموضوع اذا لم يعالج الهدر الموجود في المعامل التي تعمل على المازوت والهدر في مؤسسة كهرباء لبنان”.

وتساءل: لماذا لا تعود مصلحة كهرباء لبنان الى سابق عهدها ويكون لديها فائض مالي؟ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تمول مشروع سد جنة فلما لا تمول مصلحة الكهرباء مشاريعها وهي التي كانت في السابق تمنح ديونا لدول أخرى”، وكل الناس ترتقي بكفاءاتها فلماذا لا نرتقي نحن و لما نحتاج لشركة “ماكنزي” و غيرها في حين وصل ديننا ل 80 مليار دولار. ما نحن بحاجة له هو فقط وقف الهدر والفساد من قبل كل الطبقة السياسية و هذا كفيل بحل مشكلة الكهرباء”، وهل انتفى لبنان من الإقتصاديين لنحضر “ماكنزي”، ومن غير الصحيح ان نتهم كل الإدارة بالفساد السائد. وهل “ماكنزي” ستسمع لخبرات الشفافين بالإدارات. “يلي جايب” ماكينزي حمير”.

أضاف: “اذا سمحنا للإدارة النزيهة بالعمل سنتمكن من حل الكثير من المشاكل و رأينا كيف كافح أبو فاعور الفساد مع أنه لم يُدعم من قبل القضاء. ومن أحد أخطائنا نحن دخلنا في المزايدات الإنتخابية و علينا التركيز على بند واحد على الأقل، فإذا نجحنا في بند الكهرباء نكون قد حققنا الكثير”.

ولفت إلى “اننا جميعاً غارقون في النفايات والكوستابرافا تحمل أكثر من حصته بكثير وهو يهدد أيضاً حركة الطيران. الحلول غير موجودة بسبب عدم وجود التوازن الطائفي في أزمة المراقبين الجويين لهذا أقول أن “الحمرنة” تعدت أقصى حدودها في الازمة”.

عودة آمنة

ورداً على سؤال، ذكّر بـ”اننا حققنا نجاحاً في ملف الأمن وهذا يستحق التهنئة، بينما أخطأنا بعدم إقامة مخيمات لائقة للاجئين و علينا تحسين ظروف معيشتهم بالإعتماد على المساعدات الخارجية لحين توفر الحلول السياسية التي تمكنهم من العودة الآمنة لديارهم”.

الواقعية السياسية

وشدد على ان “الواقعية السياسية هو أن يكون التضامن بين الرئاسات الثلاث، وحد أدنى من التضامن حول الموضوع الاقتصادي، والتيار الوطني الحر هو أول من رفع شعار الفساد. فليتقضل ويبدأ بالمحاربة لا أحد يمنعه”.

كما اعتبر جنبلاط أن الواقعية السياسية تتطلب تلاقي الرؤساء الثلاثة و بما أننا لا نستطيغ تغيير النظام السياسي فلنسع إلى التلاقي على الأقل.

السعودية وسوريا وإيران

على صعيد آخر، قال: “لم أوافق على زيارة السعودية حين كان بعض السياسيين هناك كجعجع حتى لا تفسر زيارتي بمساندة محور ضد محور آخر و لهذا أرسلت أبو فاعور لمقابلة الحريري.

وردا على سؤال، أعلن أنه “ضد تخصيص شركة “أرامكو” النفطية وهي ملك للشعب السعودي والعرب وصدام حسين رغم مساوئه أمَّن النفط”.

ورأى أن “الحرب على اليمن عبثية على السعودية وايران، ما من أحد سينتصر في اليمن، هي مثل أفغانستان العالم العربي. امكانية حوار سعودي ايراني، لم يعجبهم ما قلته على “تويتر” بأن الحرب عبثية، فبرأيي كل حرب هي عبثية و إمكانية الحوار أفضل بكثير من أي حرب تستنزف المال والناس و علينا الإستماع لرأي عقلاء مثل الشيخ صباح بن جابر “.

وشدد على أن “سياسة النأي بالنفس لم أتابعها كثير، ولكن نجح بها الحريري، والخطابات خفت حدتها”، وتساءل: “ماذا إذا قررت ايران دخول حزب الله وسلاحه ضمن المؤسسة العسكرية اللبنانية، فحينها سيترتب علينا التحضير لترتيب عسكري جديد، فعلى الأقل نكون قد إستفدنا من كل هذه الآلات العسكرية”.

وأشار إلى ان “سياسة الحياد أرفضها، نصرالله قال أن الحزب ليس موجودا بالعراق وسينسحب من سوريا عندما تنتهي مهمتنا، ولا علاقة لنا في اليمن. لا نتقبل وجود الاسد في الحكم.آلة النظام موجودة وأكبر ظلم في القرن العشرين هو ما جرى في سوريا، شعب مشرد هجر بالملايين وعذب الالاف ومليون قتيل والالة مستمرة”.

ولاحظ ان “ما يحصل في سوريا ظلم اخلاقي تجاه الشعب. لن أتحدث عن دروز سوريا بشكل خاص لأن هناك ظلماً هائلاً وقع على الشعب السوري و بعض الدروز قرروا أن يتجهوا بعكس التيار”. وجزم بأن “تيمور لن يزور سوريا و هذا الأمر محسوم لديه”.

كما رأى ان “اسرائيل تعرف القدرة الدفاعية للحزب ولا أرى مؤشرات لأي حرب مقبلة. هناك صراع طويل بيننا وبين الكيان الصهيوني ولسنا من الذين يقولون تحرير كامل من البحر الى النهر أنا مع حل الدولتين ولكن هذا الحل سقط بسبب الاستيطان”.

ورداً على سؤال، قال: “ككل مجمعات العالم، الشعب الإيراني توّاق للتحرر و هم تعبوا من إستنزاف أموالهم في حروب خارجية. لن أصدق الأميركيين فالشعب الإيراني قادر على القيام بالتغيير من الداخل لو أرادوا ذلك”.

ورداً على سؤال، أوضح ان “موضوع الأساتذة المتعاقدين يعود إلى عقود وآن الآوان إلى إصلاح التربية فلندع مروان حمادة يقوم بعمله”، واعتبر أن “عدم دعم الزراعة وعدم دعم التعليم الثانوي ادّى الى ما نحن عليه في الواقع الاقتصادي”.

وشدد على أنه “أحياناً الخروج عن السياسة هو أمرٌ مفيد وأدعو الناس لقراءة الكتب وبخاصةٍ للكاتبة التركية إليف شافاق”، خاتماً بالقول: “إذا تم وضع ضرائب على زراعة الحشيشة فلما لا تشرَّع”؟