جنبلاط: المختارة باقية وما من احد سيتمكن من اقتلاعها

“سأقول بعض الملاحظات بالسياسة”.. هكذا بدأ رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط كلامه امام وفود من مشايخ الدروز.

مواقف ورسائل واضحة عبر عنها جنبلاط تتعلق بالتركيبة السياسية والوزارية، مشددا على ان المختارة “باقية وما من احد سيتمكن من اقتلاعها”، ليؤكد بعدها على ضرورة التعاطي على قاعدة الحوار من اجل مصلحة الجبل والعيش المشترك.

وقال جنبلاط: “يظنون أنهم بالتركيبة السياسية الحالية والوزارية يستطيعون أن يعيدوا المختارة سبعين عاما إلى الوراء، كانت المختارة عبر قرون من الزمن وهي باقية وما من أحد سيتمكن من أن يقتلعها. بالرغم مما حصل وبعضهم يقول أنه لم يكن يعلم والبعض الآخر يعلم، سنتعاطى بكل واقعية وإيجابية على قاعدة الحوار والتفاعل بما جرى من أجل مصلحة الجبل والعيش المشترك ولبنان”.

وتابع: “في ما يتعلق بهذه الهجمة أو الرياح الشرقية، إذا صح التعبير، التي تريد أن تقسم الصف الواحد بحجج مختلفة، فلن تنجحوا في ذلك، وإذا كان هناك من ملاحظات على أداء المجلس المذهبي، على قضية إنتخاب شيخ العقل وغيرها من المواضيع نحن على استعداد بالحوار الهادئ والبناء للوصول إلى نتيجة لصالح وحدة الصف”.

اما في الشان السوري فاكد جنبلاط انه لا يزال على موقفه، لافتا الى ان “اليوم مختلف تماما عن العام 1977، للعام 1977 ظروف قاسية كانت أدخلتنا في تلك الحرب التي دفعنا فيها أنفسنا في مواجهة الإسرائيلي ونجحنا، لكن اليوم اسمحوا لي أن أبقى في المختارة مرتاحا ولا أريد أن أسلك طريق الشام ولست عقبة أمامكم إذا كان هناك من ضرورة أن تسلكوها”.

وعن قضية الشيخ مازن اللمع المتهم برمي قنبلة يدوية على مدخل قناة “الجديد” واستكمالا لما اعلنه عن رفع دعوى ضد القناة لفت جنبلاط الى انه لا بد للقضاء بان يأخذ مجراه لأنهم حرضوا على الفتنة والحرب الأهلية، لكن في الوقت ذاته أتمنى منكم أن تتفهموا ضرورة أن ننصاع إلى القانون وندرس الطرق المناسبة والإخراج المناسب”.

اما في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي فاعتبر جنبلاط انه من الصعب لجمها او الحد من اضرارها داعيا الي عدم الدخول في حفلة الشتائم والسجالات التي تضر الجميع.