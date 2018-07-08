جنبلاط التقى وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية

إستقبل رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو مساء اليوم، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية سيغريد كاغ يرافقها سفير هولندا جان والتمانز، وعرض معهما التطورات السياسية الراهنة.

وحضر الإجتماع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة والنواب: وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، نعمة طعمة، أكرم شهيب، بلال عبدالله وفيصل الصايغ والنائب السابق غازي العريضي والسيدة نورا جنبلاط.

الوكالة الوطنية