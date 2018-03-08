جنازة مهيبة لاستوري

ودعت جماهير الكرة الايطالية ونادي ​فيورنتينا​ الى جانب العديد من اللاعبين قائد نادي فيورنتينا ​دافيدي استوري​ الذي توفي مع نهاية الاسبوع الماضي

فمن جهة ثانية وفي ما هو يوم أسود في أيطاليا، قامت صحيفة الميرور البريطانية بنشر تغريدة أعتبرت عنصرية حسب موقع calciomercato.com خلال تغطيتها لجنازة كابتن فريق ​فيورنتينا​ السابق ​دافيدي استوري​ الذي توفي الأسبوع الماضي. وقامت الصحيفة بإستهتار تام حسب الموقع ومن دون أن تقوم بأبحاثها بإعتبار أن رجل اسود في الحضور هو لاعب كرة القدم ​ماريو بالوتيلي​ فيما هو بالحقيقة لاعب فيورنتينا خوما الحجي بابكر المعار حاليًا الى فريق ساسولو. وقام الحساب لاحقًا بحذف التغريدة.