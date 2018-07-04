جمهور كولومبيا “يتوعد” لاعبيه

بعد الخروج الدرامي لمنتخب كولومبيا من دور الـ16 لمونديال روسيا 2018 بضربات الجزاء الترجيحية أمام منتخب إنجلترا، تلقى لاعبان، ممن أهدروا ركلاتهم، رسائل تهديد ووعيد، تذكر بحادثة مقتل أندريس إسكوبار قبل 24 عاما.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تلقى لاعبا منتخب كولومبيا ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا تهديدات بالقتل بعد إخفاقهما في تسديد ركلة جزاء لكل منهما.

وأرسل المشجعون الغاضبون رسائل للاعبين مفادها: “أقتلوا أنفسكم ولا تعودا إلى كولومبيا من جديد”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ24 لوفاة أندريس إسكوبار، الذي قتل بالرصاص بعد هدفه بالخطأ في مرماه في مونديال 1994.

واحتكم منتخبا إنجلترا وكولومبيا لركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وابتسم الحظ هذه المرة لإنجلترا، التي سدد لها إيريك داير الركلة الأخيرة التي منحتها بطاقة مواجهة السويد، السبت، في سامارا.