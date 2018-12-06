جمعية “Gift Of Life -Lebanon “ونادي روتاري زحلة قدما هبة لمستشفى حمود الجامعي لإجراء عمليات قلب لـ15 طفلاً

في اطار تعاونهم المشترك في مجال اجراء عمليات قلب أطفال لمن هم بحاجة لها، سلم وفد من جمعية “Gift Of Life -Lebanon ” ونادي “روتاري زحلة – البقاع “مستشفى حمود الجامعي هبة قدرها 45 ألف دولار لإجراء عمليات قلب لـ15 طفلاً خلال العام 2019 .

وضم الوفد مؤسسة ورئيسة جمعية “Gift Of Life -Lebanon ” لينا شهيب وامين الصندوق في الجمعية جورج عازار ورئيس نادي روتاري زحلة الدكتور نظير الخطيب والرئيس القادم للنادي طوني ابو نعوم مع عدد من اعضاء النادي، وكان في استقبالهم رئيس مجلس ادارة مدير عام مستشفى حمود الجامعي ديانا حمود والمدير الطبي للمستشفى الدكتور احمد زعتري بحضور فريق عمل المستشفى الاداري ورئيس قسم التخدير والإنعاش في قسم جراحة القلب المفتوح في مستشفى حمود الدكتور طوني سويدي .

ورحبت السيدة حمود بالوفد مثنية على التعاون القائم بين المستشفى وجمعية “Gift Of Life -Lebanon ” واندية الروتاري وشاكرة للجمعية ولنادي روتاري زحلة هذه المبادرة الانسانية التي من شأنها انقاذ حياة اطفال يعانون تشوهات خلقية في القلب وقالت: “نفتخر بعلاقتنا مع جمعية Gift Of Life -Lebanon ” ” الذين اصبحوا جزءا لا يتجزأ من المستشفى . واشكر الطاقم الطبي والتمريضي الذين يعطون من قلبهم لهؤلاء الأطفال واشكر كل أندية الروتاري الذين بدأوا معنا ومستمرون معنا على هذه الثقة وان شاء الله الى الأمام نستطيع ان نساعد المزيد من الأطفال “.

من جهتها قالت السيدة شهيب ” جئنا اليوم مع نادي روتاري زحلة – البقاع الذين هم شركاء معنا هذا العام بهذه الهبة وقدرها 45 الف دولار أميركي نقدمها اليوم لمستشفى حمود الجامعي لتغطية كلفة اجراء عمليات قلب اطفال ونحنا فخورون بأن نكون شركاء مع مستشفى حمود الجامعي وان شاء الله لمزيد من التقدم، وعاما بعد عام ، حتى نستطيع ان نساعد اكبر عدد ممكن من الأطفال . ونحن كجمعية “Gift Of Life -Lebanon ” نقدر عاليا دور مستشفى حمود الجامعي في هذا المجال كونه الوحيد في هذه المنطقة المجهز لإجراء مثل هذه العمليات للأطفال” .

بدوره أعرب الدكتور الخطيب عن اعتزازه وزملائه في نادي روتاري زحلة واندية الروتاري في لبنان بهذا التعاون مع جمعية “Gift Of Life -Lebanon ” ومستشفى حمود الجامعي لإنقاذ حياة اطفال يعانون مشاكل في القلب وبما يحقق رسالة النادي في خدمة المجتمع .

وفي الختام قامت السيدة شهيب بمشاركة السادة عازار والخطيب وابو نعوم بتسليم السيدة حمود شيكاً مصرفياً بقيمة الهبة المقدمة من الجمعية والنادي .